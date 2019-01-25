Böylesi görülmedi! Düğünde 10 metrelik takı

1 yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan Kayahan-Nezahat Sel çiftinin düğün töreninde, damadın arkadaşlarının takı için hazırladıkları sürpriz, salonda bulunan misafirleri şaşkına çevirdi.

Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan damat Kayahan Sel'in (27) iş arkadaşlarının hazırladığı takı sürprizi, düğüne katılan yaklaşık 1500 kişi tarafından şaşkınla karşılandı.

Damadı tek tek öperek tebrik eden iş arkadaşları, özenle hazırladıkları para şeridini boynuna doladı. Ayrıca, takı esnasında Almanya’dan gelen gelin Nezahat Sel’e (23) de merdane hediye edilmesi eğlenceli anlara sebep oldu.