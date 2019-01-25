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Böylesi görülmedi! Düğünde 10 metrelik takı

Devrim Karadag Devrim Karadag
YAŞAM  | 25.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bursa’da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı, geline ise merdane hediye edildi.

Kayahan-Nezahat Sel çiftinin takı merasiminde ilginç anlar yaşandı. Damadın iş arkadaşlarının hazırladığı sürpriz herkesi şaşkına çevirdi.

Yok böyle takı... Dola dola bitmedi

SÜRPRİZ HAZIRLAMIŞLAR!

SÜRPRİZ HAZIRLAMIŞLAR!
1 yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan Kayahan-Nezahat Sel çiftinin düğün töreninde, damadın arkadaşlarının takı için hazırladıkları sürpriz, salonda bulunan misafirleri şaşkına çevirdi.

MİSAFİRLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

MİSAFİRLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan damat Kayahan Sel'in (27) iş arkadaşlarının hazırladığı takı sürprizi, düğüne katılan yaklaşık 1500 kişi tarafından şaşkınla karşılandı.

12 KİŞİ ZOR TAŞIDI

12 KİŞİ ZOR TAŞIDI
Damadın iş arkadaşlarının, takı olarak 5 liralık banknotlardan hazırladıkları 10 metrelik ‘takı’ şeridini 12 kişi zor taşıdı.
Damadı tek tek öperek tebrik eden iş arkadaşları, özenle hazırladıkları para şeridini boynuna doladı. Ayrıca, takı esnasında Almanya’dan gelen gelin Nezahat Sel’e (23) de merdane hediye edilmesi eğlenceli anlara sebep oldu.
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düğün takı bursa gelin damat

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