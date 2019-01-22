Böylesi görülmedi! Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı

İzmir’de düzenlenen Gençler Ligi voleybol karşılaşmasında daha önce sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı. Karşıyaka ile Rota Koleji kulüpleri arasında oynanan maçta, bir hakem kararına salonda bulunan Karşıyakalı sporcu ailelerden birkaçı tepki vermeye başladı.

Yaşanan gerginlikte Karşıyaka oyuncularından birinin annesi Rota Koleji antrenörü Alper Kaygusuz’a sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan anne daha sonra ayağından çıkardığı terlikleri Alper Kaygusuz’a fırlattı.

Kaygusuz sahaya gelen terliklerin şaşkınlığını yaşarken tribünde yer alan diğer izleyiciler sinirli kadını sakinleştirdi. Yaşanan bu olay tribünde maçı izleyen başka bir izleyici tarafından kameralara kaydedildi.

