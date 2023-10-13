SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezasıyla yargılandı...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezasıyla yargılandı...

13.10.2023 12:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, daha önce herhangi bir futbolcunun görmediği bir cezayla karşı karşıya... İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelen Portekizli futbolcu, kendisine hediye edilen resimler sonrası fotoğraf çektirmişti. Fotoğrafta Hamami'ye dokunan Ronaldo'nun İran yasalarına göre suç işlediği ve 99 kırbaç cezasıyla yargılandığı belirtildi. İşte detaylar...

Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan'ın en sansasyonel transferi Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın yolunu tutarak futbolda yeni bir dönemin açılmasına öncülük etmişti. Al Nassr'da kaptanlık bandını takan dünyaca ünlü yıldız için oldukça ilginç bir haber gündeme geldi.

ÜNLÜ RESSAMLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Screenshot_20

Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler, Al Nassr'ın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

SARILMASI VE ÖPMESİ PROBLEM OLDU

Screenshot_23

Mundo Deportivo'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, ziyaret esnasında Hamami'ye sarılması ve öpmesi nedeniyle başına büyük bir dert açtı.

99 KIRBAÇLA CEZALANDIRILDI

Screenshot_22

İran yasalarında evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirilmesi nedeniyle Ronaldo'nun 99 kırbaçla cezalandırıldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salih ve Gedson, derbide oynayacak mı? Cevapladı...Salih ve Gedson, derbide oynayacak mı? Cevapladı...
Rıdvan Dilmen'den övgü: 'İnanılmaz oynadılar, kutlarım!'Rıdvan Dilmen'den övgü: 'İnanılmaz oynadılar, kutlarım!'
Hırvat basınından Livakovic'e tepki, Türkiye'ye övgü!Hırvat basınından Livakovic'e tepki, Türkiye'ye övgü!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo İran al nassr suudi arabistan ligi ligi de portekizli ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Sevgilisinin yanına oturdu ama... Tepki çekti

Sevgilisinin yanına oturdu ama... Tepki çekti

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.