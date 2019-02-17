Böylesi ne görüldü, ne duyuldu!

Bursa tarihi surlarda bulunan bir kafedeki tuvalet, ilginç konsepti ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kullanabilmek için 1 lira 40 kuruş ödeyen kişiler, içeride saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi, ayakkabı fırçası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor.
AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi
Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü!
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum