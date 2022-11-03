Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kendi taraftarını suçladı, ülke karıştı 'Onlar yüzünden elendik'

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Igor Tudor'un ekibi Marsilya sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadele Tottenham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Tudor'un ekibi Devler Ligi'ne veda etti. Rakibini yenerek bir üst tura yükselme fırsatını tepen Marsilya'da karşılaşmanın ardından teknik direktör Igor Tudor'un açıklamaları ülkede gündem oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Fransız ekibi zorlu rakibini karşısında ilk yarının son dakikaların girilirken Mbemba ile öne geçti ancak karşılaşmanın ikinci yarısında ise Premier Lig temsilcisi geri dönüşe imza attı.

İngiliz ekibi Lenglet ile eşitliği sağlarken, mücadelenin uzatma dakikaların Pierre-Emile Höjbjerg'un golüyle zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Liderlik hesapları yaparken, grupta sonuncu olan ve Avrupa defterini kapayan ev sahibi takım büyük bir yıkım yaşadı.

TUDOR'UN BAHANESİ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI!

Daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Hırvat teknik adam, Avrupa'dan elenmelerini, oyuncularının kendisini sesten dolayı duymamasına bağladı.

'ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ VARDI'

Igor Tudor, "Oyuncularım beni tribünün sesinden dolayı duyamadı. Çok fazla gürültü vardı. Avrupa Ligi'ne katılmak için orta sahada kalmalarını ve top tutmalarını söylemeye çalıştım ama duyuramadım. Çok üzücü oldu" ifadelerini kullanırken, Tudor'un bu sözleri tepki çekti.



