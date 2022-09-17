Böylesine az rastlanır! Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi skor: 34-0! Flamengo, Rio Sao Paulo'yu perişan etti...

Brezilya Kadınlar Futbol Ligi Carioca Women'ın 4. haftasında Flamengo ile Rio Sao Paulo karşı karşıya geldi. Gavea Stadyumu'nda oynanan müsabakada tarihi bir skor ortaya çıktı! Karşılaşma, Flamengo'nun 34-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabakanın ilk yarısını 16-0'lık skorla önde kapatan Flamengo, ikinci yarıya da 18 gol sığdırdı ve rakip ağlara toplamda 34 gol gönderdi.

TAM 100 ŞUT ÇEKTİLER

Flamengo; karşılaşmada 100 şut çekerken, bu vuruşların 7'si direkten döndü. Rio Sao Paulo ise maçı şut atamadan tamamladı.

GOL SAYISI 42 OLDU

Bu sonucun ardından Flamengo, puanını 12'ye yükseltti ve ligde kaydettiği gol sayısını 42'ye yükseltti. Rio Sao Paulo ise henüz puanla tanışamadı.

KÖTÜ AVERAJIN BÖYLESİ

Öte yandan Rio Sao Paulo, ligde geride kalan 4 haftada toplam 68 golü kalesinde gördü.

