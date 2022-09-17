SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Böylesine az rastlanır! Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi skor: 34-0! Flamengo, Rio Sao Paulo'yu perişan etti...

Böylesine az rastlanır! Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi skor: 34-0! Flamengo, Rio Sao Paulo'yu perişan etti...

17.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Kadınlar Futbol Ligi Carioca Women'de 4. hafta mücadelesinde Flamengo, Rio Sao Paulo'yu konuk etti. Karşılaşma, tarihi bir skorla sonuçlandı. Flamengo, rakibini 34-0'lık skorla mağlup etti. Rio Sao Paulo, 4 haftada kalesinde tam 68 gol gördü. Ayrıca Flamengo, karşılaşmada 100 şut çekti. Bu vuruşların 7'si direkten döndü.

Böylesine az rastlanır! Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi skor: 34-0! Flamengo, Rio Sao Paulo'yu perişan etti...

Brezilya Kadınlar Futbol Ligi Carioca Women'ın 4. haftasında Flamengo ile Rio Sao Paulo karşı karşıya geldi. Gavea Stadyumu'nda oynanan müsabakada tarihi bir skor ortaya çıktı! Karşılaşma, Flamengo'nun 34-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabakanın ilk yarısını 16-0'lık skorla önde kapatan Flamengo, ikinci yarıya da 18 gol sığdırdı ve rakip ağlara toplamda 34 gol gönderdi.

TAM 100 ŞUT ÇEKTİLER

Fc3Z6GAXgAIVxll

Flamengo; karşılaşmada 100 şut çekerken, bu vuruşların 7'si direkten döndü. Rio Sao Paulo ise maçı şut atamadan tamamladı.

GOL SAYISI 42 OLDU

Fc3ZRG0XEAM7-L6

Bu sonucun ardından Flamengo, puanını 12'ye yükseltti ve ligde kaydettiği gol sayısını 42'ye yükseltti. Rio Sao Paulo ise henüz puanla tanışamadı.

KÖTÜ AVERAJIN BÖYLESİ

Öte yandan Rio Sao Paulo, ligde geride kalan 4 haftada toplam 68 golü kalesinde gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Maymunluğu bırak!' Dünyaca ünlü yıldıza ırkçılık...'Maymunluğu bırak!' Dünyaca ünlü yıldıza ırkçılık...
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...
Anahtar Kelimeler:
Brezilya flamengo kadın futbol sao paulo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Rıdvan Dilmen'in sözleri Galatasaraylılar'ı çılgına çevirdi!

Rıdvan Dilmen'in sözleri Galatasaraylılar'ı çılgına çevirdi!

Icardi yorumu gündem oldu!

Icardi yorumu gündem oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.