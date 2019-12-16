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Böylesini ilk kez okuyacaksınız! Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Antalya’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları bazen 3 tekerli elektrikli bisikletle müşteriye götürdüğü ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçede fuhuş yaptıklarını belirledikleri 20’ye yakın adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş merkezine çevrilen ev, otel ve pansiyona yapılan operasyonda aralarında 1 Kırgızistan, 5 Özbekistan, 3 Türkmenistan, 1 Faslı olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı. Soruşturmasını derinleştiren ekipler kadınları fuhşa yönlendiren A.K, B.P, N.P, A.K, M.V, C.Ç, İ.A, A.E, A.K, Y.S, B.K ve C.A’yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda çetele, bilgisayar ve cep telefonunu, suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilen 15 bin lira, 5000 avro, 5500 dolara el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdur kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

"PASTAYI KESTİNİZ Mİ, PASTA HAZIR MI?"

Şüphelilerin kadınları Pazar alışverişi adı altında 3 tekerlekli elektrikli bisikletle müşteriye götürdükleri öğrenildi. Telefon görüşmeleri ve yazışmalarda ise şüpheli ve müşterinin, ‘Pastayı kestiniz mi pasta hazır mı’ gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya fuhuş operasyonu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Her sokakta üni. açarsan ilerde bizim gençlikte iş bulamadığından böyle olacak. adım adım sürükleniyor gençlik bu yollara.
bi biz yiyemedik şu pastalardan
Halka hizmet önemli.
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