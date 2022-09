Boyner ve Help Steps iyiliği çoğaltmak için buluştu

İSTANBUL (AA) - Boyner, adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps ile yeni bir proje hayata geçiriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Boyner çalışanları ve müşterilerinden başlayarak herkesin gün içinde attığı adımlar iyiliğe dönüşüyor. Help Steps uygulaması üzerinden yürütülecek proje kapsamında Boyner, kullanıcıların adımlarını ikiye katlıyor. Boyner’in desteği ile ikiye katlanan adımlar, sivil toplum kuruluşlarına iki kat değerli olarak bağışa dönüşüyor.

Cep telefonlarına Help Steps uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği proje kapsamında kullanıcılar, her günün sonunda o gün attıkları adımları bağışa dönüştürürken, “Boyner ile adımlarını ikiye katla” seçeneğini işaretleyerek bağışlarını Boyner desteğiyle iki kat değerli hale getirecek. Atılan her adıma karşılık Boyner’in de destek vereceği proje kapsamında bağışlar, Help Steps uygulamasında yer alan 34 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Boyner’in “Askıda İyilik” projesine de aktarılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, İyiliği yaymak için kolektif hareket etmenin önemini vurgulayarak, “Beş binin üzerinde çalışanımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere herkesi iyilik için bir araya getiriyor, bu kez iyiliğe aktif yaşamı da ekliyoruz. Her zaman odağımızda olan iyilik ve iyiliği yaymak bugün olduğu gibi yarın da vazgeçilmezimiz olacak. Help Steps ile hayata geçirdiğimiz proje ile herkesi aktif yaşama davet ederken aynı zamanda toplumsal bir fayda yaratmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Aktif yaşamın sağlık için önemini biliyor, sorumlu bir marka olarak aktif yaşamla ilgili farkındalık yaratan projeler üretiyoruz. Tam da bu noktada sağlık ve sağduyu uygulaması olan Help Steps ile bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aktif yaşamın Boyner için “olmazsa olmaz” olduğunu, bu sebeple şu anda 180 kişilik bir koşu takımı olan Boyner Dynamic Team’i kurduklarını aktaran Koçoğlu, “Boyner Dynamic Team, Mart 2022’den bu yana her hafta koşu kaptanlarıyla koşular düzenliyor. Bu enerji dolu takıma her ay bir milli atlet ya da uzman master trainer’lar eşlik ediyor. Biz de Dynamic Team’in enerjisinin daha çok insana yayılması için elimizden geleni yapıyoruz ve projeye herkesi olduğu gibi Dynamic Team’i de dahil ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İyi yaş almak ve iyi yaşam hali konusunda güçlü bir bilinç oluştuğunu bildiren Koçoğlu, şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü haftada 5 gün en az 30 dakikalık fiziksel aktivite öneriyor. Pek çok araştırma, yürümenin sağlığımıza doğrudan etkilerini kanıtlamış durumda. Ayrıca dünyamızın geleceği için motorlu taşıt kullanmak yerine yürümenin karbon emisyonu açısından ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Kurumların ve bireylerin hassasiyetiyle pek çok şey değişebilir. Daha çok yürümeyi seçtiğimizde kazanan çevre, sağlığımız en önemlisi de destek verilen sivil toplum kuruluşları olacak. Bu noktada kendi sağlığımız, dünyanın geleceği ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü iyilik hareketleri için herkesi Help Steps’le adım atmaya çağırıyor ve adımlarınız Boyner ile 2 kat değerli diyoruz.”

Help Steps Kurucu Ortağı Gözde Venedik ise Help Steps'in 1,6 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 10 bin kez dünya turuna denk gelen 200 milyar adım atıldı ve geliri sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcılara bağışlandı. Boyner gibi yenilikçi bir markayla iş birliği yaparak farkındalığı artırmaktan, perakende dünyasındaki çalışanların ve müşterilerin de adımlarını iyiliğe dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz. Bir adımın bile önemli olduğu bu projede herkesi sadece yürüyerek bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.