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  4. Boynuz kulağı bu sefer geçemedi! Volkan Demirel'e ilk yenilgisini Erol Bulut tattırdı

Boynuz kulağı bu sefer geçemedi! Volkan Demirel'e ilk yenilgisini Erol Bulut tattırdı

08.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük ise ilk mağlubiyetini aldı.

Boynuz kulağı bu sefer geçemedi! Volkan Demirel'e ilk yenilgisini Erol Bulut tattırdı

Süper Lig'in 20. haftasında birbirini çok yakından tanıyan iki ekip karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Volkan Demirel, bu kez Karagümrük'ün hocası olarak Bulut'un rakibi oldu. Mücadeleden Gaziantep FK 3-1'lik skorla galip ayrılan takım oldu.

GAZİANTEP FK YENİLMEZLİK SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

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Karşılaşmada Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ve 73. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 50. dakikada Emro Mor kaydetti. Bu sonuçla Gaziantep FK yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 28 puanla 9. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 27 puanla 11. sırada kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Gaziantep FK
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