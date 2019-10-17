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Boza tarifi: Boza içeriği ve bozanın faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

En eski Türk içeceklerinden biri olan boza, kış mevsiminin simgelerindendir. Çocukluğumuzun anılarında yer eden, soğuk karlı akşamlarında sokaktan gelen o ses: Boozaaa, booozaaa... Nostaljik bir lezzet olan boza, faydalarıyla da sağlığımıza katkı sağlıyor. Şimdi sizlere tüm detaylarıyla boza nedir? Boza tarifi nasıl yapılır? ve bozanın faydalarından bahsedeceğiz, buyursunlar.

Kış mevsiminin özel lezzetlerinden olan boza, özellikle sarı leblebiyle birlikte bütünleşmiştir. Boza içeriği sayesinde ise tam bir şifa deposu. Bozanın faydalarını öğrenmeden önce olaya boza nasıl yapılır sorusu ile başlayalım...

BOZA NASIL YAPILIR?

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Bozanın yapılışı; darı irmiği, şeker ve su kullanılarak hazırlanır. Türkiye'de darı kullanılır fakat farklı ülkelerde ise mayalandırma işlemi için bu malzeme değişkenlik gösterebilir; mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen de pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak yapılır. Bozanın mevsimi için 15 eylül ve 15 mayıs derler. Doğru bir şekilde yapıldığı ve saklandığı sürece bir haftaya kadar bozulmadan saklamanız mümkündür.

BOZA TARİFİ

Malzemeler:
3 su bardağı bulgur
2 fincan pirinç
3 su bardağı şeker
1 paket instant maya

Boza yapılışı:

Büyük bir tencereye bulguru ve pirinci koyup bol su ilave ederek kaynatın.(bulgurlar iyice ezilinceye kadar, su ilave ederek)

Daha sonra blender ile iyice ezip tel süzgeçten geçirin.Boza koyu olursa su ekleyin. Şekeri de ekleyerek içinde eritin. Mayayı ekleyin homojen olana kadar karıştırın. 3 gün mayalandırarak servis edin.

Kış aylarının şifalı içeceği bozanın faydaları ise şöyle...

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