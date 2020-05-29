Bozcaada'da konaklama tesisleri kapılarını 15 Haziran'da açıyor

"Bu karar Kaymakamlık ya da belediye tarafından alınmış zoraki bir karar değil. İşletme sahiplerinin de mutakabatıyla alınmış bir karar. Hıfzıssıhha Kuruluna bağlanmış bir karar değil. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1 Haziran tarihinden itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldı. Ancak aşama aşama bu sefer sayılarını çoğaltacağız. 15 Haziran'da konaklama tesislerinin açılmasıyla birlikte feribot seferleri de her gün olacak."

Gültekin, bu kapsamda bazı konularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

