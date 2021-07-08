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Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

08.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

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yangın Çanakkale Bozcaada

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Akşam
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Yatsı
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Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Perşembe

Elçin Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
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Kepez
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