Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedeniyle dikkat çekti...

Pek çok önemli ismin rol aldığı ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan tanıtım fragmanı yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu nedir?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmakta. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan’da yapılan çekimleri de oldukça konuşulacak. Özbek oyuncular ve Türk oyuncuların beraber çekmiş olduğu Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi Özbekistan kanallarında önceki aylarda gösterime girmişti. Türkiye'de ise ATV kanalında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin oldukça görkemli sahneleri ile dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Herkesin ilgi odağı olan dizinin çekim yerleri ve barajın neresi olduğu da seyirciler tarafından merak ediliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.