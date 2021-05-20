Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedeniyle dikkat çekti...

Pek çok önemli ismin rol aldığı ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan tanıtım fragmanı yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu nedir?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmakta. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan’da yapılan çekimleri de oldukça konuşulacak. Özbek oyuncular ve Türk oyuncuların beraber çekmiş olduğu Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi Özbekistan kanallarında önceki aylarda gösterime girmişti. Türkiye'de ise ATV kanalında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin oldukça görkemli sahneleri ile dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Herkesin ilgi odağı olan dizinin çekim yerleri ve barajın neresi olduğu da seyirciler tarafından merak ediliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecektir. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsız olmuştur ve bu durum başkentte huzursuzluğa neden olmaktadır. Ayrıca aslan avcısı namıyla bilinmekte olan şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkacaktır. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlamaktadır ve bu görev Timur Melik'e verilir. Babasından gizli şekilde kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in bütün planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir etmiş olduğu güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulacaktır.
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