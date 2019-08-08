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Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara filmi vizyon için gün sayıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Mehmet Tanrısever’in yönetmen koltuğuna oturduğu Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara filmi 6 Eylül 2019’da sinemalarda.

Mehmet Tanrısever’in yönetmen koltuğuna oturduğu Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara filminin oyuncu kadrosunda Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta gibi isimler yer alıyor.

Yapımcı yönetmen Mehmet Tanrısever Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara filminin çeşitli ülkelerde yapılan festivallerinden toplam 58 ödül aldığını belirterek emeklerinin karşılığını almanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Yönetmen Tanrısever, Konya’nın Bozkır ilçesinde çekilen filmde, Bozkır’ın eşsiz doğal güzelliklerini beyazperdeye yansıtıldığını, Anadolu insanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söyledi. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, ‘Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmim böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor’ dedi.

Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara, 6 Eylül’de vizyondaki yerini alacak.


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Mehmet Tanrısever Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara

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