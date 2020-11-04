YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bozkurt,” Ecevit ülke ve siyasi tarihimiz için önemli bir kişiliktir”

Bozkurt,” Ecevit ülke ve siyasi tarihimiz için önemli bir kişiliktir”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.11.2020 18:28 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14. ölüm yıl dönümünde, eski başbakanlardan Bülent Ecevit için bir mesaj yayınladı.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Cumhuriyet’in devrimci özüne olan bağlılığı, halktan, emek ve emekçiden yana tutumuyla Ecevit ülke ve siyasi tarihimizde silinmez bir yer almış önemli bir kişiliktir.” dedi.
Başkan Bozkurt, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“O, dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışıyla herkese örnek olmuştur. Ecevit’in sadece Türk siyaseti için değil, dünya siyaseti ve mazlum toplumlar için de önemli bir kişiliktir. Zamanının egemen güçlerinin karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs Barış Harekâtını yapması, haşhaş üretimi konusundaki tavrı onun diplomasi tarihine geçmesine neden olmuştur. 1980 askeri darbesi sonucunda tutsak edilse de hem entelektüel hem de siyasi çalışmalarını sürdürmüştür. Bir devlet ve siyaset adamının sahip olması gereken her türlü özelliğe ve niteliğe sahip olan Ecevit, siyasetten edebiyata, ekonomiden diplomasiye hem eser vermiş hem de pratikte tarihin akışına yön vermeyi başarmıştır. Darbelere, katliamlara, suikastlara karşı verdiği cesur mücadele ve her koşulda demokrasiden yana tavrı, Cumhuriyetin devrimci özüne olan bağlılığı, halktan, emek ve emekçiden yana tutumuyla Ecevit ülke ve siyasi tarihimizde silinmez bir yer almış önemli kişiliktir. O’nun hak, hukuk, adalet ve özgürlük anlayışını ülkeye hakim kılma isteği, her zaman halkımızın yüreğinde ve bilincinde kalmasını sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle şair, yazar, düşünce insanı ve Genel Başkanımız Bülent Ecevit’i vefatının 14.yıl dönümünde rahmetle anıyor, güzel ülkemize kazandırdığı her şey için şükranlarımı sunuyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:41
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Hekim Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.