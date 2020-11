Bozkurt,” Ecevit ülke ve siyasi tarihimiz için önemli bir kişiliktir”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14. ölüm yıl dönümünde, eski başbakanlardan Bülent Ecevit için bir mesaj yayınladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Cumhuriyet’in devrimci özüne olan bağlılığı, halktan, emek ve emekçiden yana tutumuyla Ecevit ülke ve siyasi tarihimizde silinmez bir yer almış önemli bir kişiliktir.” dedi.

Başkan Bozkurt, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“O, dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışıyla herkese örnek olmuştur. Ecevit’in sadece Türk siyaseti için değil, dünya siyaseti ve mazlum toplumlar için de önemli bir kişiliktir. Zamanının egemen güçlerinin karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs Barış Harekâtını yapması, haşhaş üretimi konusundaki tavrı onun diplomasi tarihine geçmesine neden olmuştur. 1980 askeri darbesi sonucunda tutsak edilse de hem entelektüel hem de siyasi çalışmalarını sürdürmüştür. Bir devlet ve siyaset adamının sahip olması gereken her türlü özelliğe ve niteliğe sahip olan Ecevit, siyasetten edebiyata, ekonomiden diplomasiye hem eser vermiş hem de pratikte tarihin akışına yön vermeyi başarmıştır. Darbelere, katliamlara, suikastlara karşı verdiği cesur mücadele ve her koşulda demokrasiden yana tavrı, Cumhuriyetin devrimci özüne olan bağlılığı, halktan, emek ve emekçiden yana tutumuyla Ecevit ülke ve siyasi tarihimizde silinmez bir yer almış önemli kişiliktir. O’nun hak, hukuk, adalet ve özgürlük anlayışını ülkeye hakim kılma isteği, her zaman halkımızın yüreğinde ve bilincinde kalmasını sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle şair, yazar, düşünce insanı ve Genel Başkanımız Bülent Ecevit’i vefatının 14.yıl dönümünde rahmetle anıyor, güzel ülkemize kazandırdığı her şey için şükranlarımı sunuyorum.”



PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı