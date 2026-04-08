Bozkurt tatlısı tanıtıldı: "Kimlik ve birliktelik sembolü"

ATÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Portakal Çiçeği Karnavalı'na özel olarak hazırlanan "Bozkurt Tatlısı" tanıtıldı. Tatlının ana bileşeni olarak kuzu göbeği mantarı seçildi.

Tanıtım toplantısında konuşan tatlının tasarımcısı Dr. Cem Taner Hiçyakmazer, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana için bir mevsim değişiminden öte, bir kimlik ve birliktelik sembolü olduğunu vurguladı.

Etkinliğin sonunda, hazırlanan özel tatlı misafirlerin beğenisine sunuldu. Tatlı, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Etkinliğe; ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.