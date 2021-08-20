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Bozkurtlu esnaf Kalafat, sel felaketinden merdivenin demirlerine tutunarak kurtuldu:

20.08.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yan binaya eşimin kaçtığı yere kaçmaya çalıştım. O anda beni arkamdan su yakaladı. Ben her şeyin bittiğini zannettim. Bir anda can havliyle merdivenin demirlerine sarıldım" - "Su bodrumu doldurunca beni havaya kaldırdı. Eşim de elimden tuttu. Merdivenlerin üstüne doğru beni çektiler. O şekilde hayata tutundum. Yeni bir hayat başlamış oldu bizim için"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden merdivenin demirlerine tutunarak kurtulmayı başaran esnaf, yaşadıklarını anlattı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sele yakalananlardan esnaf Şakir Kalafat, AA muhabirine, ilçede 6 yıldır gözlemeci dükkanı bulunduğunu söyledi.

Sel geldiği sırada dükkanda bulunduğunu anlatan Kalafat, "Selin geldiğini fark edemedik, aniden yakalandık. Ben o anda dükkanımdaydım. Eşim yan binaya kaçtı. Ben işin vahametini çözemeden, dükkandan çıkana kadar sel sularına kapıldım. Yan binaya eşimin kaçtığı yere kaçmaya çalıştım. O anda beni arkamdan su yakaladı. Ben her şeyin bittiğini zannettim. Bir anda can havliyle merdivenin demirlerine sarıldım." ifadelerini kullandı.

Sel sularının giderek yükseldiğini ve boyuna ulaştığını vurgulayan Kalafat, "Tamamen suların içinde kaldım. 5-6 dakikada her şeyin bittiğini zannettim. Elimin birini bıraktım. O esnada su, alttaki bodruma beni çekmeye başladı. Su bodrumu doldurunca beni havaya kaldırdı. Eşim de elimden tuttu. Merdivenlerin üstüne doğru beni çektiler. O şekilde hayata tutundum. Yeni bir hayat başlamış oldu bizim için. Elimizden her şey gitti, canımızı kurtardık." diye konuştu.

Selin ardından Abana ilçesinde kaldığını belirten Kalafat, "Öyle bir dehşeti yaşadığımız için oraya fazla gidip gelemiyorum. Oraya gittiğimiz zaman aynı şeyleri bir daha yaşıyorum." dedi.

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sel Kastamonu Bozkurt

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