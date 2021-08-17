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Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor

17.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için dün akşam başlattıkları çalışmalarda sona yaklaştı.

Bu apartmanın yanındaki Yıldız Apartmanı sakinleri de eşyalarını tahliye etti.

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ve sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

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Kapıldığı selden bir iş yerinin balkonuna tutunarak kurtulan esnaf yaşadıklarını unutamıyor:Kapıldığı selden bir iş yerinin balkonuna tutunarak kurtulan esnaf yaşadıklarını unutamıyor:
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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