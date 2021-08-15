YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi

Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi

15.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Kaba: - "Su boğazıma kadar geldi. Yalnız ağzım boşta kaldı. Su 10 santimetre daha artsa ağzıma giriyordu"

ÖZGÜR ALANTOR - CİHAN OKUR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yeri sular altına kalan lokanta işletmecisi Mehmet Kaba, boynuna kadar suyun içinde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde lokanta işleten Kaba'nın iş yeri, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı.

Sel sularının bir anda yükselmesi üzerine iş yerindeki soğuk hava deposunun üzerindeki bölmeye sığınan Kaba, boynuna kadar suyun içinde kaldı.

Kaba, bulunduğu yerde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Sel felaketinden kurtulmayı başaran Kaba, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı. Yapılan anons üzerine iş yerinin önündeki aracını 200 metre yukarı çektiğini belirten Kaba, "Dükkanda ocaklar yanıyordu, onları kapatmak için geldim. İki saniye içinde su belime kadar yükseldi ve bir daha dışarı çıkamadım. Burada soğuk hava depom var. Onun üzerinde küçük bir bölüm var. Su gelince yemek tezgahına basarak kendimi oradaki küçük bölüme attım." dedi.

Saatlerce orada kurtarılmayı beklediğini dile getiren Kaba, şunları kaydetti:

"Gündüz 12.00'den, ertesi gün sabah 04.00'e kadar orada kaldım. Su boğazıma kadar geldi. Yalnız ağzım boşta kaldı. Su 10 santimetre daha artsa ağzıma giriyordu. Buzhane ile tavan arası 80 santim yükseklikte. 80 santim yükseklikte 18 saat boynuma kadar suyun içinde kurtarılmayı bekledim. Sabahleyin su çekilmeye başlayınca AFAD araçları gelmişti. Onlara bağırdım. Beni buradan alıp botla güvenli bölgeye götürdüler."

İçeride moralinin yerinde olduğunu ifade eden Kaba, "Dua ettim bol bol. Gayet moralliydim, neşeliydim de. Allah'ın verdiği canı başkası almayacak. Aklıma olumsuz hiçbir şey gelmedi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...
Kastamonu'dan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderildiKastamonu'dan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderildi
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
12:54
İkindi
16:43
Akşam
19:49
Yatsı
21:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Can Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.