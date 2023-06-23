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Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

23.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 Haziran'daki şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan köy grup yolu, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bozkurt'ta şiddetli yağışlar sonucu, 6 köy ve 20 mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Sakızcılar-Kestanesökü Grup Yolu'nda yaklaşık 50 metre genişliğinde, 300 metre derinliğinde heyelan oluştu.

Bölgede köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, kapanan grup yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu onarılarak Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açıldı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, bölgede haziranda şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçede, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Atıcı, "Yapılan çalışmalar neticesinde 5 Haziran'da ilçe merkezimiz zararla karşılaşmadı. 5 Haziran'da Devrekani hattından da gelenlerle 46 kilometrelik havzada metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış aldık. 8 saat içinde gök boşaldı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağanağın ardından köy yollarında ise bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Atıcı, şöyle devam etti:

"İlçe merkezimiz önemli afetle karşılaşmadı ama köylerimizde maalesef heyelanlar, göçükler meydana geldi. Sakızcılar-Kestanesökü hattındaki yolda 300 metre dağ, Ezine Çayı'na aktı. Kurban Bayramı yaklaştı, köylülerimiz açılmasını bekliyordu. 'Aylarca bu yol açılmaz.' deniyordu. Sayın Valimiz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız bölgeyi ziyaret etmişti. Kendileri yolun bir an önce trafiğe açılması için talimat verdi. İl Özel İdaresi ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla, yolu 7 gün içinde 4x4 araç trafiğine, 10 gün içinde de normal trafiğe açtık. Bu, devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. O bölgeyi görenlerin 'Bu yol açılmaz artık.' demesine rağmen teknik ekiplerimiz sayesinde kısa sürede yolumuzu açtık. Bayram arifesinde grup yolumuzu açmış olmaktan, köylülerimizin bayramlaşacak olmasını sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Diğer köy yollarımızda bu kadar ağır hasar oluşmamıştı, onları da ivedilikle temizledik."

Atıcı, Ezine Çayı üzerine inşa edilen biriktirme barajlarının (tersip bendi) ilçeyi koruduğunu vurgulayarak, "11 Ağustos sadece bir sel afeti değildi, aynı zamanda rüsubat baskınıydı. Dere hattını dolduran yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat devletimiz tarafından temizletildi." dedi.

Dere üzerine 26 biriktirme barajı yapılmasının planlandığına dikkati çeken Atıcı, "Şu ana kadar 9'u inşa edildi. Düşünün, Sakızcılar-Kestanesökü hattında bir dağ kopmuş gelmiş. Tersip bentleri olmasa rüsubat ilçe merkezine girecekti. Bu bentler malzemeleri tuttu ve ilçe merkezinde herhangi bir taşkın ile can ve mal kaybına neden olmadı." diye konuştu.

DSİ'nin biriktirme barajı ve tarak sistemlerini yapmasının bölgedeki heyelanların can kaybına sebep olmasının önüne geçtiğine işaret eden Atıcı, "Bozkurt halkımız bir sınavı atlattı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen Bozkurt'un güvenilir olduğunu vatandaşımız kalben hissetti." açıklamasında bulundu.

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sel Kastamonu Bozkurt ulaşım yağış

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

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Sabah
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İkindi
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