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Bozkurt'ta sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar aralıksız sürüyor

20.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar aralıksız sürüyor

Sel yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin izlerinin silinmesi için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde büyük bölümünde hasar oluşan apartmanların bazıları yıkıldı.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle ilçenin iki yakasının bağlantısının sağlanması için kurulan iki seyyar köprü ise dün yeniden etkili olan sağanak nedeniyle kaldırıldı.

İlçe merkezinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar iş makineleriyle temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı. Selden etkilenen tüm şehir, ilçe ve köylere elektrik verildi, su verilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Devlet hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başlarken, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu. Yardım kuruluşları, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunuyor.

Seferber olan ekipler, hava, kara ve denizden de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:45
Yatsı
21:14

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
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