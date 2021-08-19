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Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı

19.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı ilçede, yıkılan binaların dışında çok sayıda bina da hasar gördü.

Hasar gören konutlardan Yıldız Apartmanı'nda yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taşkının yaşandığı Ezine Çayı'na en yakın binalardan biri olan apartmanın yıkımı sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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