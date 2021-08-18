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Bozkurt'ta selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar

18.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Hasan Bıçakçı Camisi imam hatibi Burhan Göçmen: - "Bir an önce ibadete açmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah cumaya kadar yetiştirmeye çalışacağız"

RECEP BİLEK - MEHMET KUMCAĞIZ - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) çalışanları ile gönüllüler, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, balçıkla kaplanan camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla temizlik yapıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.

Bozkurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Hacı Hasan Bıçakçı Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.

Caminin imam hatibi Burhan Göçmen, AA muhabirine, selden önce camiye gelmeye hazırlanırken su baskını yaşandığını söyledi.

Ailesini evden çıkarıp yüksek bir yere bıraktıktan sonra camiye geldiğini belirten Göçmen, caminin tamamen balçıkla kaplı olduğunu gördüğünü kaydetti.

TDV çalışanları ile gönüllülerin camiyi temizlemeye çalıştıklarını belirten Göçmen, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız camimizim temizliği için geldiler. Devletimiz her türlü imkanı buraya sağlamış bulunmakta. Allah razı olsun hepsinden. Üzüntümüz çok, kaybımız da çok. Devletimizin sayesinde, bir nebze de olsa acılarımızı dindirmeye çalışıyor. Devletimiz var olsun. Buradaki gönüllü din kardeşlerimiz canla, başla gerçekten bakıyorum, kimisi uyku da uyumuyor geliyor, burada çalışıyorlar. Allah razı olsun. Bir nebze de olsa yaralarımızı sarıyorlar, acılarımızı dindiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bir an önce ibadete açmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah cumaya kadar yetiştirmeye çalışacağız."

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