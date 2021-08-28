Bozkurt'taki sel felaketinin 17'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, yardım ve destek faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle çalışıyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken, vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ettiriliyor.



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