Bozkurt’tan Devreklilere çağrı” esnafına sahip çık”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ekonominin can damarları olan esnafın geçilen bu zor dönemde unutulmaması gerektiğini belirterek tüm Devrek halkını yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Başkan Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek için alışverişlerin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerdeki belirsizlik nedeniyle esnafın da kafa karışıklığı yaşadığını belirten Başkan Çetin Bozkurt, “Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Küçük esnaf, bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, yoksa sonra verirsin diyen, gel bir bardak çayımı iç diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü yerel esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Gelinen bu zorlu süreçte mahalle esnafının öneminin daha da iyi anlaşılmıştır” diyen Başkan Çetin Bozkurt, “Her zaman vatandaşın ve devletimizin yanında olan esnafımız bu zor günlerde güçlükle ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle esnafımızın öneminin daha çok anlaşıldığı salgın sürecinde veresiye defterlerinin iyice kabardığını, esnaf arkadaşlarımız dile getirmektedir. Düğünden cenazeye, cemiyetten hastalığa kadar vatandaşın her anında yanında olan esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Yerel esnafımızı ‘Şimdi alışverişte zincir mağazalarının değil, yerel esnafın yanında olma zamanıdır. Çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyorum. “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” çağrımıza tüm halkımızdan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.