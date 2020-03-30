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Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu? İddialara yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bir süredir gizlice görüştükleri konuşulan Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evlenecekleri iddiaları üzerine ikiliden açıklama geldi. İkili evlilik hazırlığında oldukları iddialarını yalanladı.

Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu? İddialara yanıt geldi

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın SAG Ödüllerinde sahne arkasındaki yakınlaşmasının yankıları devam ediyor. Bir süredir gizlice görüştükleri konuşulan eski çiftin, yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

Gelişmelerin ardından iki oyuncunun sözcüsünden de evlilik hazırlıklarında olduklarına dair çıkan haberlere yalanlama geldi.

Pitt ve Aniston'ın sözcüleri People dergisine verdikleri demeçlerde eski çiftin sadece arkadaş olduğunu aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını belirtti.

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı.

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