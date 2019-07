Brad Pitt ile Liv Tyler’ı buluşturan Ad Astra filminden yeni fragman

Two Lovers, The Immigrant ve The Lost City of Z gibi filmlerle tanınan James Gray’in yönetmen koltuğuna oturduğu bilimkurgu yapımı Ad Astra’dan (Yıldızlara Doğru) yeni bir fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Brad Pitt, Tommy Lee Jones ve Liv Tyler'ın başrolleri paylaştığı film, yıllar önce ortadan kaybolan kayıp babasının başına ne geldiğini öğrenmek ve gezegenin yaşamını tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi’nin uzak köşelerine yolculuk eden bir astronotun hikayesini konu alıyor.

Ad Astra (Yıldızlara Doğru) projesi ilk olarak 2016 yılında duyurulmuştu. O dönemde filmin yönetmeni James Gray yaptığı bir açıklamada “uzayda seyahatle ilgili en gerçekçi tasivri”sunmak istediklerini söylemişti. Filmde başrol oyuncularına Ruth Negga, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ravi Kapoor gibi isimler eşlik ediyor. Ad Astra (Yıldızlara Doğru) filminin, 20 Eylül 2019 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.