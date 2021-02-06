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Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?

06.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?

2005 yılında ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un, aynı evde kaldığı konuşuluyor. Aniston'un Instagram hesabında paylaştığı gönderisinde, koltukta yatan kişinin Pitt olduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.

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İlişkileri çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alan Pitt ve Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün köpeği Clyde ile ev pozunu yayınladı. Aniston'un paylaşımındaki bir detay 51 yaşındaki oyuncunun takipçilerini heyecanlandırdı. Fotoğrafta kanepede yatan ve erkek olduğu düşünülen kişinin Brad Pitt olduğu öne sürüldü.

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Bir dedikodu sitesi de bu konuyla ilgili sosyal medyada "Bunun Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u kanepedeki kişinin Pitt olduğunu savunurken, yüzde 51'i de bir başkası olduğuna dair görüş bildirdi.
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