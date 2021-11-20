Bradley Cooper Lady Gaga ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve oyuncu Bradley Cooper'ın, 2019 yılındaki Oscar töreninde birlikte şarkı söylerken aşk dolu bakışmaları uzun süre konuşulmuştu. Hatta Cooper'ın, bu olay sonrası model Irina Shayk (35) ile ilişkisi bitmişti.

"ROL KESİYORDUK"

Cooper, Gaga ile başrolü paylaştığı 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filmi sonrası çıkan aşk dedikoduları hakkında ilk kez konuştu.

Vanity Fair'in haberine göre; Ünlü aktör, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık." açıklamasını yaptı.

"İNSANLARIN İNANMASINI İSTEMİŞTİK"

Daha önce Elle Dergisi'ne röportaj veren Lady Gaga, Oscar ödül törenindeki yakınlaşmalarının sadece rol gereği olduğunu itiraf etmişti. İkilinin, aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planladığı öğrenilmişti.



Gaga, çıkan dedikodulardan neredeyse bir yıl sonra, konuyla ilgili, "İnsanların birbirimize aşık olduğumuza inanmasını istemiştik." açıklamasını yapmıştı.



"HER ŞEYİ PLANLAMIŞTIK"

Röportajında basının şapşal olduğunu dile getiren Gaga, şu ifadeleri kullanmıştı:



Bir aşk hikayesi yarattık. Oyuncu ve şarkıcı olarak tabii ki insanların aşık olduğumuza inanmasını istedik. Oscar ödüllerinde de o aşkı hissetmelerini istedik. O gece ekranlara o şekilde çıkmak istedik ve bunun için günlerce çalıştık. Her şeyi planlamıştık. Sanırım bayağı iyi iş çıkardık.

