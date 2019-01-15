TREND

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:48 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran ve hala da en çok izlenen diziler arasında bulunan Breaking Bad şimdi de oyun dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. İşte Breaking Bad oyunu hakkındaki detaylar.

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Artık sinema ve dizi evrenindeki popüler isimlerin oyun dünyasına aktarılmasına alıştık diyebiliriz. Zaten uzun bir süredir beyaz perdeye çıkan yapımlar eş zamanlı olarak PC ve konsollarımıza da konuk oluyordu. Fakat bu oyunların genel itibariyle vasatı aşamıyor oluşu, satış rakamlarına olumsuz olarak yansıdı. Sonuç olarak oyun sektöründeki isimlerin büyük bir çoğunluğu, film temalı oyunlarla arasına mesafe koydu.

Ayrıca oyun sektörünün mobil kanada doğru kayması, yapımcıların gelecek planlamasında önemli revizyonlar yapmasına temel hazırladı. Eskiden film ya da diziler için geliştirilen oyunlar PC ve konsollarda boy gösterirken, şimdiler de mobil platformlarda karşımıza çıkıyorlar.

Bu duruma son örnek Breaking Bad oyunu oldu. FTX Games tarafından geliştirilen Breaking Bad oyunu 2019’un sonlarına doğru iOS ve Android platformları için yayınlanacak.

Breaking Bad Criminal Elements ismi ile oyun severlerin karşısına çıkacak olan yapımda Walter White ve Jesse Pinkman gibi popüler karakterleri görme şansına da erişeceğiz.

Şimdilik Breaking Bad oyunu hakkında geniş bir bilgi yelpazesine sahip değiliz. Dahası oyunun nasıl bir oynanışa sahip olacağı bile belli değil. Bildiğimiz tek şey yapımın ücretsiz olarak yayınlanacağı. Klasik olarak oyun içerisindeki envanterler için ödeme yapacağız.

New Super Mario Bros. U Deluxe hızlı başladı!

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!
Doom Slayer ve 3 yeni karakterDoom Slayer ve 3 yeni karakter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
breaking bad oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

10X optik zoom’a göz kırpıyor

10X optik zoom’a göz kırpıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.