Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Artık sinema ve dizi evrenindeki popüler isimlerin oyun dünyasına aktarılmasına alıştık diyebiliriz. Zaten uzun bir süredir beyaz perdeye çıkan yapımlar eş zamanlı olarak PC ve konsollarımıza da konuk oluyordu. Fakat bu oyunların genel itibariyle vasatı aşamıyor oluşu, satış rakamlarına olumsuz olarak yansıdı. Sonuç olarak oyun sektöründeki isimlerin büyük bir çoğunluğu, film temalı oyunlarla arasına mesafe koydu.

Ayrıca oyun sektörünün mobil kanada doğru kayması, yapımcıların gelecek planlamasında önemli revizyonlar yapmasına temel hazırladı. Eskiden film ya da diziler için geliştirilen oyunlar PC ve konsollarda boy gösterirken, şimdiler de mobil platformlarda karşımıza çıkıyorlar.

Bu duruma son örnek Breaking Bad oyunu oldu. FTX Games tarafından geliştirilen Breaking Bad oyunu 2019’un sonlarına doğru iOS ve Android platformları için yayınlanacak.

Breaking Bad Criminal Elements ismi ile oyun severlerin karşısına çıkacak olan yapımda Walter White ve Jesse Pinkman gibi popüler karakterleri görme şansına da erişeceğiz.