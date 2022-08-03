Breidablik Başakşehir maçı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik ile kozlarınım paylaşacak. Peki Breidablik Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu Breidablik Başakşehir maçı hangi kanalda? Maça ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BREİDABLİK BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kopavogsvllür'de oynanacak.

Breidablik - Başakşehir maçının rövanşı ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

BREİDABLİK BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Breidablik - Başakşehir maçının ülkemizdeki yayıncısı henüz belli değil. Fakat bilindiğini üzere UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayın hakları EXXEN'e ait.

