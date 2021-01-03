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Brenda Santos eski sevgilisiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti! 'Her gün...'

03.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Brenda Santos eski sevgilisiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti! 'Her gün...'

Brezilyalı model Brenda Santos eski sevgilisiyle ilgili açıklamasıyla gündem oldu. Santos beş ay boyunca gün aşırı seks yaptıklarını söyledi.

Joey Essex'in eski kız arkadaşı model Brenda Santos, ayrılmalarının ardından 'yoğun ve unutulmaz' ilişkilerini anlattı.

Brezilyalı model, beş aylık aşkları boyunca 'her gün' seks yaptıklarını itiraf etti.

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Brenda Santos 'Yoğun ve unutulmazdı. Benim gibi çok tutkulu bir insan' açıklamasında bulundu.

Santos samimi açıklamasına şöyle devam etti: "Her gün seks yapardık. Bazen ruh haline bağlı olarak bunu günde bir iki kez yapardık. Yatakta cömertti. Joey vücudumu sevdiğini söyledi, özellikle de kalçaları...


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