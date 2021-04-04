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Brendan Rodgers: Çağlar'ın durumuyla ilgili temas halindeyiz

04.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Brendan Rodgers: Çağlar'ın durumuyla ilgili temas halindeyiz

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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