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  4. Brentford, Christian Eriksen ile 6 aylık sözleşme imzaladı

Brentford, Christian Eriksen ile 6 aylık sözleşme imzaladı

31.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Eriksen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford City'ye transfer oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında kalp krizi geçirerek bir süre futboldan uzak kalan yıldız oyuncu Ajax'ın alt yapısıyla birlikte antrenmanlarına devam ediyordu.

Brentford, Christian Eriksen ile 6 aylık sözleşme imzaladı
Christian Eriksen

Christian Eriksen

DAN Danimarka
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Christian Eriksen futbola resmen geri döndü. EURO 2020'de Danimarka adına mücadele ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonrası futboldan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan Eriksen'in yeni takımı belli oldu. Formdan düşmemek için Ajax'ın alt yapısıyla birlikte antrenmanlara çıkan yıldız oyuncu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'a 6 aylığına transfer oldu. Daha önce Tottenham forması ile İngiltere Premier League'de 226 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 51 gol atıp 67 de asist yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

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Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 43'üncü dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve yapılan müdahalenin ardından soyunma odasına götürülmüştü. Hastaneye yetiştirilen Eriksen'e kalp pili takılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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