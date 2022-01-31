Brentford, Christian Eriksen ile 6 aylık sözleşme imzaladı

Christian Eriksen futbola resmen geri döndü. EURO 2020'de Danimarka adına mücadele ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonrası futboldan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan Eriksen'in yeni takımı belli oldu. Formdan düşmemek için Ajax'ın alt yapısıyla birlikte antrenmanlara çıkan yıldız oyuncu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'a 6 aylığına transfer oldu. Daha önce Tottenham forması ile İngiltere Premier League'de 226 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 51 gol atıp 67 de asist yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 43'üncü dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve yapılan müdahalenin ardından soyunma odasına götürülmüştü. Hastaneye yetiştirilen Eriksen'e kalp pili takılmıştı.

