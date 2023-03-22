Brentford'ın golcü oyuncusu Ivan Toney'e bahis cezası yolda! Suçlamaları kabul etti...

Uzun yıllar sonrası Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren, Brentford'da büyük bir şok yaşanıyor. Köklü kulübün 26 yaşındaki golcüsü Ivan Toney, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) kurallarını ihlal etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ!

İngiliz futbolcu Ivan Toney geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında İngiltere Futbol Federasyonunun 262 bahis kuralını ihlal etti. Suçlamaları kabul eden 26 yaşındaki santrfor, Federasyon tarafından büyük cezaya çarptırılabilir.

6 AY MEN...

İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) forvet oyuncusu Ivan Toney'e kumar ihlalleri nedeniyle 6 aylık men cezası verileceği iddia edildi. FA bu hafta içi Ivan Toney hakkındaki kararını açıklayacak.

Yıldız golcü bu sezon Premier Lig'de 21 maçta 14 gol attı.

