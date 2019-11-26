SPOR

Brescia Başkanı Massio Cellio'dan Balotelli için skandal sözler: Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor

İTALYA HABERLERİ  | 26.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Brescia Başkanı Massio Cellio, ırkçı saldırıların hedefi olan oyuncusu Mario Balotelli için skandal bir ifade kullandı. Cellio, oyuncunun nerede olduğunun sorulması üzerine, "Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor" dedi.

Brescia Başkanı Massio Cellio'dan Balotelli için skandal sözler: Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor

Serie A'da ırkçı saldırıların hedefi haline gelen Brescia'nın yıldız ismi Mario Balotelli'ye bir şok da kulüp başkanı Massimo Cellio'dan geldi.

Verona maçında ırkçı saldırıya maruz kaldığı için maçı terketme tehdidinde bulunan Balotelli ile ilgili konuşan başkan, Roma maçında oynamayan Balotelli'nin nerede olduğuna dair soruya, "Siyah birisi, ne söyleyebilirim ki? Kendini temizlemeye çalışıyor. Ancak birçok zorluğu var" yanıtını verdi.

"AÇIKLAMA OYUNCUYU KORUMA AMAÇLIYDI"

Brescia Kulübü tepkiler üzerine yaptığı açıklama "İfadeler bir şakaydı. Kesinlikle bir yanlış anlama var. Medyadaki aşırı ilgiyi etkisiz hale getirme ve oyuncuyu koruma amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin bu açıklamanın ardından antrenmana çıkmadığı, teknik direktör Fabico Grosso'nun da 29 yaşındaki oyuncuyu hafta sonunda oynanan Roma maçının kadrosundan çıkardığı bildirildi. (NTVSpor)

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Roma farka koştuRoma farka koştu
Juve golcüleriyle güldüJuve golcüleriyle güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brescia Massio Cellio mario balotelli

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş ve Fenerbahçe onu istedi

Beşiktaş ve Fenerbahçe onu istedi

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Massimo başkanlıktan men edilmeli.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!

Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!

Cengiz Ünder İspanya yolcusu!

Cengiz Ünder İspanya yolcusu!

Irkçılıkla mücadelede skandal maymun tablosu

Irkçılıkla mücadelede skandal maymun tablosu

Serie A'da ırkçılık skandalı

Serie A'da ırkçılık skandalı

İtalyan basınından Merih Demiral'a övgü: Mükemmel bir yatırım

İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor

Cristiano Ronaldo bir kez daha rekor kırdı

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.