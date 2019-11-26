Brescia Başkanı Massio Cellio'dan Balotelli için skandal sözler: Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor

Serie A'da ırkçı saldırıların hedefi haline gelen Brescia'nın yıldız ismi Mario Balotelli'ye bir şok da kulüp başkanı Massimo Cellio'dan geldi.

Verona maçında ırkçı saldırıya maruz kaldığı için maçı terketme tehdidinde bulunan Balotelli ile ilgili konuşan başkan, Roma maçında oynamayan Balotelli'nin nerede olduğuna dair soruya, "Siyah birisi, ne söyleyebilirim ki? Kendini temizlemeye çalışıyor. Ancak birçok zorluğu var" yanıtını verdi.

"AÇIKLAMA OYUNCUYU KORUMA AMAÇLIYDI"

Brescia Kulübü tepkiler üzerine yaptığı açıklama "İfadeler bir şakaydı. Kesinlikle bir yanlış anlama var. Medyadaki aşırı ilgiyi etkisiz hale getirme ve oyuncuyu koruma amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin bu açıklamanın ardından antrenmana çıkmadığı, teknik direktör Fabico Grosso'nun da 29 yaşındaki oyuncuyu hafta sonunda oynanan Roma maçının kadrosundan çıkardığı bildirildi. (NTVSpor)

