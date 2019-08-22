Brescia, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Adil Rami ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fransız stoper Adil Rami'ye sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan Tuttomercato sitesi, son olarak Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Brescia'nın Adil Rami'ye de teklifte bulunduğunu yazdı. 33 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe haricinde, Tigres ve Nice'in ilgilendiği ve Brescia yöneticilerinin Fransız savunmacı ile görüştüğü belirtildi.
ADİL RAMİ VE VALERE GERMAIN KIYASIYA YARIŞTI
Brescia'nın Adil Rami dışında Fredy Guarin ile de ilgilendiği ve bu transferi de bitirmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.
PAMELA ANDERSON İLE AŞK YAŞIYORDU
Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.
TV ŞOVU MARSİLYA KARİYERİNİ BİTİRDİ
Marsilya'nın sözleşmesini tek taraflı feshettiği 33 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda forma giyemedi.
Adil Rami’nin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yapması nedeniyle sakatlandığını öğrenen Marsilya kulübü, Fransız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Q7'den flaş ayrılık açıklaması!
Erdem Özgenç imzayı attı
Karaman AEK'ya karşı temkinli
Resmi açıklama geldi! Yıldız isim Beşiktaş'ta
Dünya yıldızı resmen Trabzon'da! KAP...
G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi
Ve Alper Potuk imzayı attı!
Ribery resmen Fiorentina'da
''G.Saray'ın oynadığı oyun rezalet''
Max Kruse haftaya damga vurdu
Serie A’da Türk rüzgarı
Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme
Didier Drogba'dan sürpriz karar
Okuyucu Yorumları 0 yorum