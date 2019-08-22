Brescia, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Adil Rami ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fransız stoper Adil Rami'ye sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan Tuttomercato sitesi, son olarak Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Brescia'nın Adil Rami'ye de teklifte bulunduğunu yazdı. 33 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe haricinde, Tigres ve Nice'in ilgilendiği ve Brescia yöneticilerinin Fransız savunmacı ile görüştüğü belirtildi.

ADİL RAMİ VE VALERE GERMAIN KIYASIYA YARIŞTI

Brescia'nın Adil Rami dışında Fredy Guarin ile de ilgilendiği ve bu transferi de bitirmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.

PAMELA ANDERSON İLE AŞK YAŞIYORDU

Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.

TV ŞOVU MARSİLYA KARİYERİNİ BİTİRDİ

Marsilya'nın sözleşmesini tek taraflı feshettiği 33 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda forma giyemedi.

Adil Rami’nin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yapması nedeniyle sakatlandığını öğrenen Marsilya kulübü, Fransız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

