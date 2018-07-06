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Brezilya 1 - 2 Belçika (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 22:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'ya büyük darbe. Belçika ile karşılaşan Brezilya, mücadelenin ilk yarısında 2-0 geri düştü. İkinci yarıda farkı 1'e indirse de maçı uzatmalara götürecek skoru alamadı ve Belçika, Brezilya'yı 2-1 yenerek 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Brezilya'yı eleyerek tur atlayan Belçika'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu.

Brezilya 1 - 2 Belçika (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Belçika, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Belçika, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Fransa-Belçika karşılaşması, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan, müsabakayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile teknik direktör Hikmet Karaman da tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Neymar'ın sol taraftan kullandığı kornerde, Thiago Silva'nın altıpas içinde diziyle vurduğu top, yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Courtois kontrol etti.
13. dakikada Belçika öne geçti. Sol taraftan Chadli'nin kullandığı kornerde, ön direkte Kompany'nin kafasından seken top Fernandinho'nun omzuna çarparak ağlara gitti: 0-1
31. dakikada Belçika farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Lukaku, kendi yarı sahasından aldığı topla Brezilya kalesine doğru ilerledi. Lukaku, sağ kanattan bindiren Kevin de Bruyne'ün önüne pasını attı. De Bruyne, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-2
37. dakikada gelişen Brezilya atağında Neymar, soldan ceza sahasına giren Marcelo'ya pasını attı. Marcelo'nun altıpas içine gönderdiği top savunmaya çarptı ve kaleye yöneldi. Kaleci Courtois son anda topu kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Coutinho, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Courtois bu şutta da topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada hızlı gelişen Belçika atağında, De Bruyne, Hazard'a pasını attı. Soldan ceza sahasına giren Hazard, ters köşeye şutunu gönderirken, top az farkla yandan auta çıktı.
76. dakikada Brezilya farkı 1'e indirdi. Coutinho'nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada, Augusto şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-2
81. dakikada Brezilya tehlikeli geldi. Coutinho'nun pasıyla Belçika ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Augusto, uygun pozisyonda şutunu çekti. Top, az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+4. dakikada Brezilya beraberliğe çok yaklaştı. Douglas Costa'nın pasıyla Belçika ceza yayı önünde topla buluşan Neymar, ayak içiyle gelişine çok şık vurdu. Kaleci Courtois, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Mücadele, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kazan Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Brezilya: Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho (Dk. 73 Augusto), Fernandinho, Willian (Dk. 46 Firmino), Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 58 Douglas Costa)
Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Fellaini, Witsel, Meunier, Chadli (Dk. 83 Vermaelen), De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku (Dk. 87 Tielemans)
Goller: Dk. 13 Fernandinho (Kendi kalesine), Dk. 31 De Bruyne (Belçika), Dk. 76 Augusto (Brezilya)
Sarı kartlar: Dk. 47 Alderweireld, Dk. 71 Meunier (Belçika), Dk. 85 Fernandinho, Dk. 90 Fagner (Brezilya)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Brezilya Belçika 2018 dünya kupası 2018 FIFA Dünya Kupası

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