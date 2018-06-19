Brezilya'da Neymar antrenmanı yarıda bıraktı

2018 DÜnya Kupası'nın favroilerinden Brezilya'da Neymar şoku yaşanıyor. Kosta Rika maçı hazırlıklarını sürdüren Brezilya'da Neymar idmanda sakatlandı.
Antrenmana devam edemeyen Neymar sahayı terk etti. Neymar'ın yapılacak kontrollerin ardından Kosta Rika maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak
Grubun ilk maçında İsviçre karşısında İlk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan Neymar, toplamda 10 faule maruz kalarak kötü bir rekor kırdı. Neymar, tüm zamanlarda en çok faule kalan ikinci oyuncu olurken, 1998 Dünya Kupası’ndan da sonra da ilk isim oldu.
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