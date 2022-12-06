Brezilya'da teknik direktör Tite'den ilginç hareket

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Güney Kore, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada Brezilya, Güney Kore’yi 4-1’lik skorla geçti. Brezilya’ya galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Vinicius Jr, 13’üncü dakikada penaltıdan Neymar, 29’uncu dakikada Richarlison ve 36’ncı dakikada Lucas Paqueta kaydederken, Güney Kore’nin tek sayısı 76’ncı dakikada Seung-ho Paik’den geldi.

26'DA 26 YAPTI

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 oyuncuya da süre verdi. Güney Kore maçında kaleci Alisson'u oyundan alan Tite'nin bunu neden yaptığı maçın sonunda ortaya çıkmış oldu.



