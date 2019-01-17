SPOR

Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü.

Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adriano'ya ülkesi Brezilya'dan teklif geldi. Brezilya basınının haberine göre Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından Santos, Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü. Santos'un Adriano'ya yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE FESHİ BEKLİYORLAR

34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı. (SPORX)

PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
Ve Tolgay için resmi açıklama!Ve Tolgay için resmi açıklama!
Kartal'a taraftar moraliKartal'a taraftar morali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adriano Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Brezilya

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

Ozan'a veda ettiler

Ozan'a veda ettiler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi

Adriano'ya teklif geldi

Ahmet Kavalcı: Tolgay için Galatasaray teklif yapmadı

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Beşiktaş'a taraftar morali

Kartal'a taraftar morali

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta 71 numaraları formayı giyecek

Burak'ın forma numarası belli oldu!

Beşiktaş Ertaç Özbir’i radarına aldı

Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.