Brezilya'dan Beşiktaş için flaş Adriano iddiası

Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Adriano'nun Beşiktaş'ın yaşadığı finansal problemler nedeniyle böyle bir karar aldığı, Beşiktaş'ın da takımda en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Adriano'yu göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.