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Brezilya'dan Beşiktaş için flaş Adriano iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

Brezilya basını, Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı feshedip takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ''Takımdan ayrılacak 5-6 kişi var'' sözlerinin ardından Brezilya'dan flaş bir Adriano iddiası geldi.

Beşiktaş'ta ayrılık

Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Adriano'nun Beşiktaş'ın yaşadığı finansal problemler nedeniyle böyle bir karar aldığı, Beşiktaş'ın da takımda en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Adriano'yu göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Adriano'nun Beşiktaş'ın yaşadığı finansal problemler nedeniyle böyle bir karar aldığı, Beşiktaş'ın da takımda en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Adriano'yu göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının Çin olacağı iddia edildi.

34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının Çin olacağı iddia edildi.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı. (SPORX)

2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
adriano Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Brezilya

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