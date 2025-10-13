Brezilya'dan Güney Kore'ye Seul'de Gol Şov! Sambacılar farka koştu...

Hazırlık maçında Sambacılar rakibini farklı mağlup etti

FIFA milli maç haftası kapsamında hazırlıklarını sürdüren Brezilya Milli Takımı, Güney Kore deplasmanında adeta gövde gösterisi yaptı. Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Sambacılar, rakibine gol fırsatı dahi tanımadı.

İLK YARIDAN FARKI AÇTI!

Maçın ilk düdüğüyle birlikte baskısını hissettiren Brezilya, 13. dakikada genç yetenek Estevao'nun golüyle öne geçti. Estevao, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleciyi avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Brezilya, 41. dakikada Rodrygo'nun şık golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

SAMBACILAR COŞTU BİR KERE

İkinci yarıya da hızlı başlayan Brezilya, 47. dakikada Estevao'nun kendisinin ve takımının ikinci golüyle skoru 3-0'a getirdi. Estevao, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilya'nın golleri bununla da sınırlı kalmadı. 49. dakikada Rodrygo bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. Rodrygo, ceza sahası içinde aldığı topla rakiplerini geçerek yaptığı vuruşla golü kaydetti. Maçın son golünü ise 77. dakikada Vinicius Junior attı. Vinicius Junior, ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bularak yaptığı vuruşla skoru 5-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Brezilya, Güney Kore'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Karşılaşma, Brezilya'nın genç yeteneklerinin parladığı bir maç oldu. Estevao'nun performansı dikkat çekerken, Rodrygo ve Vinicius Junior da skora katkı sağlayarak takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Güney Kore ise Brezilya karşısında varlık gösteremedi. Özellikle hücumda etkisiz kalan Güney Kore, Brezilya savunmasını aşmakta zorlandı. Maç boyunca kaleyi bulan şutları yok denecek kadar az olan Güney Kore, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Maçı Güney Kore'de TVING, Coupang Play, TVN ve TV Chosun kanalları yayınlarken, Brezilya'da Globo ve Sky+ üzerinden canlı olarak izlenebildi. Türkiye'de ise henüz resmi bir yayıncı bulunmuyordu.

Brezilya'nın Güney Kore karşısında aldığı bu farklı galibiyet, takımın Dünya Kupası hazırlıkları için önemli bir moral kaynağı oldu. Genç oyuncuların performansı ve takımın genel oyun anlayışı, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda iddialı olabileceğinin sinyallerini verdi. Güney Kore için ise bu mağlubiyet, Dünya Kupası öncesinde eksiklerini görme ve düzeltme fırsatı sundu.