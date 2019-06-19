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Brezilya'dan İtalya zaferi! İşte tur atlayanlar...

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2019 07:39 | Son Güncelleme

C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Brezilya'dan İtalya zaferi! İşte tur atlayanlar...

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 12. gününde, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı. Grubu 6'şar puanla tamamlayan takımlardan İtalya, lider, Avustralya da 2. olarak son 16 turuna çıktı. 6 puanı bulunan bir diğer ekip Brezilya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantiledi ve tur atladı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

C GRUBU

Jamaika-Avustralya: 1-4

İtalya-Brezilya: 0-1

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Brezilya İtalya Avustralya Jamaika

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