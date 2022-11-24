Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Sırbistan karşısında Richarlison'un golleri galibiyeti getirdi

Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorisi olarak gösterilen Brezilya, Sırbistan ile ilk maçta karşı karşıya geldi. Beklendiği üzere müthiş bir performans ortaya koyan Brezilya, Richarlison'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

MAÇ BAŞINDA DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın ilk yarısında Neymar sol kanattan korneri kullandı, direkt kaleyi düşündü, kaleci Vanja'nın müdahalesinin ardından top direkten dışarı çıktı. Neymar'ın korner vuruşunu direkt olarak şut çekmesi taraftarların beğenisini topladı.

RICHARLISON PERDEYİ AÇTI

Maçın ikinci yarısında baskıyı iyiden iyiye arttıran Brezilya'da Neymar topu ceza sahası içine kadar getirdi. Rakiplerinden birer birer sıyrılan Brezilyalı oyuncunun topuna Vinicius vuruş yaptı. Kaleciden dönen topu Richarlison tamamladı ve Brezilya'yı 62. dakikada 1-0 öne geçirdi.

11 DAKİKA SONRA MÜTHİŞ GOL

Golden yalnızca 11 dakika sonra sahneye yine Richarlison çıktı. Vinicius'ün sol kanattan yaptığı ortaya inanılmaz bir vuruş yapan Richarlison, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

TÜM MAÇLARIN İLK YARILARI AYNI BİTTİ

Dünya Kupası'nda bugün oynanan maçların ilk yarı sonuçları 0-0 bitti.

İsviçre 0-0 Kamerun

Uruguay 0-0 Güney Kore

Portekiz 0-0 Gana

Brezilya 0-0 Sırbistan

5 KEZ KAZANDILAR

1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupayı kazanan Sambacılar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı da alıp 6. kez bu mutluluğu yaşamanın planlarını yapıyor.

