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Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Sırbistan karşısında Richarlison'un golleri galibiyeti getirdi

24.11.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösterilen Brezilya, ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Yıldızlar topluluğu olan sambacılar, Neymar'ın önderliğinde turnuvada ilk karşılaşmalarında boy gösterdiler. Bol pozisyona sahne olan maç izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Maçın ikinci yarısında tempoyu iyice arttıran Brezilya, Richarlison'un attığı gollerle mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Sırbistan karşısında Richarlison'un golleri galibiyeti getirdi
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorisi olarak gösterilen Brezilya, Sırbistan ile ilk maçta karşı karşıya geldi. Beklendiği üzere müthiş bir performans ortaya koyan Brezilya, Richarlison'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

MAÇ BAŞINDA DİREKTEN DÖNDÜ

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Maçın ilk yarısında Neymar sol kanattan korneri kullandı, direkt kaleyi düşündü, kaleci Vanja'nın müdahalesinin ardından top direkten dışarı çıktı. Neymar'ın korner vuruşunu direkt olarak şut çekmesi taraftarların beğenisini topladı.

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RICHARLISON PERDEYİ AÇTI

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Maçın ikinci yarısında baskıyı iyiden iyiye arttıran Brezilya'da Neymar topu ceza sahası içine kadar getirdi. Rakiplerinden birer birer sıyrılan Brezilyalı oyuncunun topuna Vinicius vuruş yaptı. Kaleciden dönen topu Richarlison tamamladı ve Brezilya'yı 62. dakikada 1-0 öne geçirdi.

11 DAKİKA SONRA MÜTHİŞ GOL

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Golden yalnızca 11 dakika sonra sahneye yine Richarlison çıktı. Vinicius'ün sol kanattan yaptığı ortaya inanılmaz bir vuruş yapan Richarlison, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

TÜM MAÇLARIN İLK YARILARI AYNI BİTTİ

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Dünya Kupası'nda bugün oynanan maçların ilk yarı sonuçları 0-0 bitti.

İsviçre 0-0 Kamerun
Uruguay 0-0 Güney Kore
Portekiz 0-0 Gana
Brezilya 0-0 Sırbistan

5 KEZ KAZANDILAR

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1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupayı kazanan Sambacılar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı da alıp 6. kez bu mutluluğu yaşamanın planlarını yapıyor.

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