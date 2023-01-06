Brezilya efsanesi Pele'nin ardından bir kayıp daha! Kanserle mücadele eden İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir pankreas kasnseriyle mücadele eden ve aralık başından bu yana durumu kötüye giden Vialli, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

2021'DE TEKRARLADI!

Nisan 2020'de ilk kez pankreas kanseri teşhisi konulan Vialli, 17 aylık bir mücadelenin ardından iyileşti. Kötü hastalık, 2021'de tekrarladı ve bu kez Vialli mücadeleyi kazanamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

1986 ve 1990 Dünya Kupalarında İtalya milli takım forması giyen, Juventus ile 1996'da Şampiyonlar Ligi kazanan Vialli, Chelsea formasını da terletti. Vialli, Chelsea'de önce futbolcu - teknik direktör ve ardından teknik direktör olarak görev aldı.

EURO 2020'yi kazanan İtalya Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Vialli, hastalığının kötüleşmesi üzerine bu görevini bırakmıştı.



