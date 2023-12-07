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Brezilya'nın efsane kulübü Santos küme düştü! Öfkeli taraftarlar ülkeyi savaş alanına çevirdi

07.12.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi yıldızların yetiştiği Santos, Brezilya Serie A'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Santos taraftarları bu sonucun ardından ülkeyi savaş alanına çevirdi. Buldukları araçları yakıp, yıkan taraftarlar, Brezilya'yı birbirine kattı.

1912 yılında kurulan Santos kulübü, tarihinde ilk kez Brezilya Serie A'da küme düştü. Taraftarlar, Vila Belmiro çevresindeki araçları yakıp, çevreye zarar verdi.

NEYMAR, RODRYGO, GABİGOL VE PELE...

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Futbol dünyasına sayısız yıldız kazandıran Santos'un küme düşmesi Brezilya'da gündeme oturdu. Son yıllarda kötü yönetilen Santos'un aldığı başarısız skorlar onları küme düşürdü.

ÜLKEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

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Santos'un küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından öfkelenen taraftarlar, stadyumlarını yaktı. Saha dışını da savaş alanına çeviren Santos taraftarları, yönetimlerini protesto etmek için kulüp binasının önüne gitti.


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