Brezilya'nın efsane kulübü Santos küme düştü! Öfkeli taraftarlar ülkeyi savaş alanına çevirdi

1912 yılında kurulan Santos kulübü, tarihinde ilk kez Brezilya Serie A'da küme düştü. Taraftarlar, Vila Belmiro çevresindeki araçları yakıp, çevreye zarar verdi.
Futbol dünyasına sayısız yıldız kazandıran Santos'un küme düşmesi Brezilya'da gündeme oturdu. Son yıllarda kötü yönetilen Santos'un aldığı başarısız skorlar onları küme düşürdü.
Santos'un küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından öfkelenen taraftarlar, stadyumlarını yaktı. Saha dışını da savaş alanına çeviren Santos taraftarları, yönetimlerini protesto etmek için kulüp binasının önüne gitti.
1912 yılında kurulan Santos, küme düştü.pic.twitter.com/c5rfx05SaR— Mynet Spor (@mynetspor) December 7, 2023