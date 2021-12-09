Brezilya poposu yaptırdığı iddia edilen Kourtney Kardashian'dan fotoğraflı yanıt

Son zamanlarda nişanlısı Travis Baker ile sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian zaman zaman estetikli olmasıyla ilgili eleştirilere maruz kalıyor.

Kourtney Kardashian'ın son olarak fotoğraflarına pek çok eleştiri yağdı. Bir takipçi "Kourtney bir sürü ameliyat geçirdi. Bunu son derece doğal bir şekilde yaptı. Botoks, burun estetiği, bir tür popo iğnesi, Brezilya poposu..." dedi.

Kourtney Kardashian bu yorumu görünce sessiz kalmadı. Kourtney Kardashian eski bir fotoğrafıyla bu yoruma yanıt verdi ve "Gerçek olamayacak kadar iyi bir iltifattan daha iyi bir iltifat olamaz" dedi.

Kourtney Kardashian'ın bu imalı yanıtı istediği ilgiyi görmedi ve ünlü yıldıza az sayıda beğeni geldi.

