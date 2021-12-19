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Brezilyalı Ronaldo, eski takımı Cruzeiro'yu satın aldı

19.12.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı efsane santrfor Ronaldo Nazario, ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.

Brezilyalı Ronaldo, eski takımı Cruzeiro'yu satın aldı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.

İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62,5 milyon avro ödedi.

Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.

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