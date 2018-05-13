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Brezilyalı taraftarlar, Giuliano'yu milli takımda görmek istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımların kadroları da şekillenmeye başladı.

Brezilyalı taraftarlar, Giuliano'yu milli takımda görmek istiyor!

Brezilya'da yapılan bir ankette ise Fenerbahçeli Giuliano, 27 bin 057 oy alarak zirvede yer aldı.

Dünya Kupası yaklaşırken ülkelerin milli takımları da yavaş yavaş belli oluyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu görüntüde de en çok merak edilen kadro ise kupanın bir numaralı favorisi olan Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu. Hangi isimlerin takımda yer alacağı daha belirlenmezken Türkiye’den kadroya kimin gireceği de merak konusu. Brezilya’da bunun için “Dünya Kupası için hangi futbolcuları kadroya çağırırdın?” şeklinde bin anket düzenlendi...

Ankette taraftarlar Fenerbahçeli Giuliano için 27 bin 057, Beşiktaşlı Talisca için ise 23 bin 277 oy kullanarak Sarı-Lacivertliler’in yıldızını ön plana çıkardılar. Oylamada Gil, Jo, Lucas lima, Dudu ve Willian Jose ise en az oy alan futbolcular oldular. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Giuliano

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